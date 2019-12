Chauffeur (37) al terug thuis na crash in wijk Bijloke Koen Moreau en Frank Eeckhout

24 december 2019

11u41 14 Zottegem Op het kruispunt van de Bijlokestraat, Cypresstraat en Hyacintstraat is dinsdagochtend een wagen op zijn dak beland. De chauffeur, de 37-jarige C.D.P. uit Zottegem, werd naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval in de wijk Bijloke gebeurde iets voor 11 uur. Er waren geen andere voertuigen betrokken. Waardoor de chauffeur de controle over het stuur verloor is niet duidelijk. De man, die komende van de Colruyt de wijk in reed, raakte eerst een verkeerseilandje. Daarop belandde zijn wagen op zijn dak.

De brandweer kwam ter plaatse, maar de man raakte op eigen kracht uit zijn wagen. Hij werd overgebracht naar het Sint-Elisabeth Ziekenhuis in Zottegem. Omdat niet meteen zeker was over de chauffeur geen levensbedreigende verwondingen op liep, bleef de weg een hele poos afgesloten.

Uiteindelijk kwam de chauffeur zo goed als ongedeerd uit het ongeval. In de loop van de namiddag mocht hij het ziekenhuis al verlaten.