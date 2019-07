Charlotte vindt haar pony dood in zwembad: politie Zottegem start onderzoek naar dierenbeulen Frank Eeckhout

16 juli 2019

14u32 0 Zottegem De 22-jarige Charlotte Ricquier heeft maandagvoormiddag één van haar pony’s dood aangetroffen in het zwembad naast hun woning aan de Buke in Zottegem. “Iemand moet Boy het zwembad ingejaagd hebben. De pony heeft ook stokslagen gekregen want er zat een bloedplek op zijn snoet", getuigt Charlotte.

Charlotte en haar vriend kwamen zondagnacht thuis van een uitstap naar het muziekfestival in Dour. De rest van de familie was naar een feestje en bleef daar overnachten. “Kort voor de middag werden we gewekt door het gehinnik van onze pony’s. Door het raam merkten we twee van onze drie pony’s op in de tuin. We gingen naar beneden en sloten hen terug op in de weide. Boy, onze derde pony, reageerde niet op ons geroep. Plots merkte mijn vriend een bult op onder het dekzeil van ons zwembad. De schrik sloeg mij meteen om het hart. Een blik onder het dekzeil sloeg onze hoop aan diggelen. Boy lag dood in het zwembad", vertelt Charlotte geëmotioneerd.

De jonge vrouw belde meteen haar mama op. “Ik ben hals over kop naar huis gekomen en merkte al gauw dat er kwaad opzet in het spel was. De afsluiting van de weide was doorgeknipt en de elektriciteit van de afsluiting was afgekoppeld. In de tuin vonden we ook een stok waarop witte plukken haar van Boy zaten. En ter hoogte van de weide lag er een mes", gaat mama Liliane verder. Volgens de familie was het zwembad tijdens hun afwezigheid nochtans afgesloten met een dekzeil. “Iemand moet dat open en weer dichtgedaan hebben want de deur van het poolhouse stond open.”

De hele familie is zwaar onder de indruk van het voorval maar kan niet bedenken wie zoiets zou doen. “Wij hebben met niemand ruzie en vijanden hebben we al helemaal niet. Wij zijn echte dierenliefhebbers. Boy was 18 jaar en al bijna 10 jaar bij ons. Hij was eigenlijk het paardje van Charlottes tweelingzus. Zij verblijft momenteel in Amerika en is compleet over haar toeren. Ze schreef ook al een afscheidstekst voor Boy. Daarin betreurt ze dat ze er niet was om hem te beschermen. Ze verontschuldigt zich zelfs voor haar afwezigheid. Alsof het haar schuld is", treuren Charlotte en Liliane.

Zij zijn echter niet de enige die rouwen om de dood van Boy. “Ook onze twee andere pony’s verkeren in shock. Zij hebben de ganse nacht lopen hinniken. Het lijkt wel of ze roepen op Boy. Ze staren ook steeds in de richting van het zwembad. Toen ze Boy deze morgen uit het zwembad kwamen halen, probeerde ik de pony’s op stal te zetten. Zij stribbelden tegen. Het leek alsof ze op hun eigen manier afscheid wilden nemen van hun overleden vriend", bedenkt Charlotte zich.

Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem neemt het voorval ernstig en is een onderzoek gestart. Wie iets gezien heeft van de vreselijke feiten of weet wie de daders zijn, wordt gevraagd dat te melden aan de politie.