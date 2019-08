Champagne vloeit rijkelijk in vipbar Frank Eeckhout

12u26 1 Zottegem De champagne vloeide rijkelijk zaterdag in de vipbar van Dance D-Vision in Zottegem. De vipbar stond dit jaar ook anders opgesteld en was drie keer zo groot in oppervlakte dan vorig jaar.

Stijn De Graaf werkt voor Laurent-Perrier en had vrienden en klanten uitgenodigd naar Dance D-Vision. Zij lieten de flessen rijkelijk vloeien. “Het is leuk om ook eens iets te doen in eigen streek. Donderdag organiseren we ook een event in zomerbar Le Verger in mijn woonplaats Sint-Lievens-Houtem", zegt Stijn.