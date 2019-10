Centrum van Zottegem krijgt extra rekken voor 17 fietsen Frank Eeckhout

18 oktober 2019

14u45 1 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem gaat op korte termijn extra rekken plaatsen voor 17 fietsen in het stadscentrum. “Dit is meer dan ooit een noodzaak, willen we ons centrum uitnodigend houden voor fietsers,” zegt schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA).

Het voorbije jaar werden onder meer twee nieuwe fietsenstallingen gerealiseerd aan het OCMW en op de Sanitary-site. “Op korte termijn was er geen budget meer beschikbaar om nog extra fietsenstallingen aan te kopen,” duidt schepen van Mobiliteit Brecht Cassiman (N-VA). “Om tegemoet te komen aan de terechte vraag van fietsers en middenstanders, putten we uit een beperkte voorraad fietsenrekken uit onze stedelijke loods.”

Zo komen er op drie locaties in het centrum fietsenrekken bij: een rek voor vier fietsen in het begin van de Nieuwstraat, een rek voor acht fietsen aan het Heldenmonument, en ook halverwege de Heldenlaan komt er nog eens plaats voor het parkeren van vijf fietsen. “Uiteraard willen we op langere termijn gaan voor duurzame fietsenstallingen in ons centrum, maar deze maatregel is een quick win voor alle bezoekers aan het centrum. We bekijken nu of we ter hoogte van het postkantoor een extra fietsenrek kunnen plaatsen in de Hoogstraat”, voegt schepen Evelien De Both daar nog aan toe.