CD&V Zottegem treurt om overlijden Jan Rollewagen Lieke D'hondt

04 juli 2019

17u55 0 Zottegem Zottegems CD&V-bestuurslid en militant Jan Rollewagen is overleden, dat meldt zijn partij. “We verliezen niet alleen een trouw en geëngageerd bestuurslid, we verliezen bovenal een goede vriend”, zegt voorzitster Anne Coppens.

“Jan was iemand die steeds bereid was om te helpen. Geen vraag was hem te veel. Altijd stond hij klaar. Niet om in de spotlights te staan, maar vanuit een oprecht engagement. Hij was een echte vrijwilliger, met naast CD&V nog veel andere engagementen. Zo was hij actief in diverse oudercomités, bij de Gezinsbond, in de parochiewerking, bij Samana en nog zo veel meer verenigingen. Jan was altijd graag gezien, altijd vriendelijk en steeds te vinden voor een goede babbel. Zijn overlijden raakt ons dan ook zeer diep”, vertelt Coppens. “De mandatarissen, bestuursleden en vrijwilligers van CD&V bieden hun medeleven aan aan de familie en vrienden van Jan. We zullen hem nooit vergeten.”

De afscheidsplechtigheid voor Jan Rollewagen vindt plaats op vrijdag 12 juli om 11.15 uur in de dekenale kerk in Zottegem.