CC Zoetegem stelt nieuw cultuurseizoen voor: ticketverkoop start vandaag om 14 uur Frank Eeckhout

03 juni 2019

11u41 0 Zottegem CC Zoetegem heeft het nieuwe cultuurprogramma voorgesteld aan het publiek. “Dat staat opnieuw garant voor een uitgelezen mix van grote namen en nieuw te ontdekken talent en voor een gevarieerd aanbod aan theater, muziek, humor, familie en film", zegt schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V).

Praga Khan, Maaike Ouboter, Warre Borgmans, Jean Blaute, Stijn Meuris, Johan Heldenbergh, Xander De Rycke, Circus Ronaldo, Bas Birker. Het is maar een kleine greep uit de vele, fijne namen die volgend seizoen in Zottegem aantreden. “Ook de wekelijkse Ciné Local filmavond op dinsdag blijft behouden. Traditiegetrouw steunt CC Zoetegem ook lokale initiatieven. Het cultuurcentrum zet zijn schouders onder twee veelbelovende lokale projecten: Adam & Eva, een filmproject uit de Vlaamse Ardennen en Allemaal Flandrien, de tweede musical van vzw Pijkenzot", laat Lieselotte De Roover weten.

Het volledige programma kan je nalezen op www.cczoetegem.be. Wie in Zottegem woont, krijgt een brochure in de brievenbus. Je kan ook een exemplaar vragen aan cultuurcentrum@zottegem.be. Tickets kopen kan vanaf maandag 3 juni om 14 uur via www.cczoetegem.be. Of kom langs bij de UITbalie in de stadsbibliotheek in het kasteel van Egmont.