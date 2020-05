CC Zoetegem lanceert samen met andere culturele centra het nieuwe seizoen Frank Eeckhout

04 mei 2020

13u41 0 Zottegem CC Zoetegem bundelt samen met GC De Kluize Oosterzele, CC De Fabriek Sint-Lievens-Houtem en GC ‘t Groenendal Merelbeke de krachten voor de lancering van het nieuwe cultuurseizoen. “Ook al is ons cultuurhuis nu leeg en gesloten, we komen terug", blikt schepen van cultuur Lieselotte De Roover (CD&V) vooruit.

Mei en juni zijn traditioneel de maanden waarin de culturele en gemeenschapscentra het lopende seizoen afsluiten en tegelijk het nieuwe seizoen bekendmaken. Ook in cultuurland steekt de realiteit je soms voorbij. Corona besliste er anders over en legde het leven zoals we het kennen aan banden. Vier centra beslisten om in die optiek en met veel geloof in de premisse ‘alles begint met licht’ de krachten te bundelen en het programma 2020-2021 samen aan te kondigen.

“Laat er licht zijn” is een bijbelse term, gebruikt door God tijdens de schepping van het universum, toen hij licht creëerde vanuit niets. Het is een bekende metafoor en vertegenwoordigt de oorsprong van het nieuwe. “We beslisten om de platgetreden ‘paden’ te verlaten en de programma’s gezamenlijk online bekend te maken op 1 juni om 9 uur. De start van de abonnementen- en ticketverkoop, verloopt ook parallel. Op maandag 15 juni om 9 uur start in Zottegem de losse en online ticketverkoop. De traditionele bedeling van de seizoensbrochures per gemeente blijft ongewijzigd", zegt schepen Lieselotte De Roover.