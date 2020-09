CAST 2020 brengt 1 kilometer hedendaagse kunst in historische gebouwen Frank Eeckhout

14 september 2020

12u34 0 Zottegem CAS (Contemporary Art Space) en de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunsten (SABK) brengen twee weekends lang hedendaagse kunst onder in enkele markante Zottegemse historische gebouwen. Het evenement kreeg de naam CAST 2020 mee en loopt over een route van ongeveer 1 kilometer met een zevental locaties in het centrum van de Egmontstad.

Curator Nadine Prieels liet zich bij haar selectie van de 21 deelnemende kunstenaars leiden door diversiteit en de confrontatie tussen heden en verleden. “De stadsroute plaatst een stuk Zottegemse geschiedenis in de kijker. De route start aan CAS-kunsthuis, recht tegenover de Cantaertfabriek en loopt via de Cantaertfabriek naar het Sanitarycomplex, daarbij het textielverleden van de Egmontstad onderstrepend. Voor de Cantaertfabriek wordt het meteen de laatste expo. De fabriek, die eertijds nog het speelveld was voor kunstenaars zoals Raoul De Keyser en Roger Raveel, moet weldra de baan ruimen voor een nieuwe woonwijk. Maar ook het erfgoedpatrimonium van Zottegem krijgt aandacht van de kunstenaars, met de crypte van het Egmontkasteel, het oude stadhuis en het graf van Egmont op de Markt", zegt Nadine Prieels.

De kunstroute is te bezichtigen op 26 en 27 september en op 3 en 4 oktober telkens van 14 tot 18 uur. Het routeplan kan je terugvinden op www.cas-zo.be .