CAS Zottegem verzamelt hedendaagse kunstenaars rond thema Star TracK Frank Eeckhout

28 februari 2020

10u59 0 Zottegem CAS (Contemprary Art Space) gaat in zijn maart-expo op zoek naar de sporen van sterren. Daarvoor zocht het begeleiding van vier hedendaagse kunstenaars, die elk op zich uitmunten in de creatie van alternatieve werelden met een eigen ordening. Twee weekends lang kan het publiek zich begeven tussen hun parallelle, imaginaire werelden.

Johan Gelper is in 1980 geboren te Kapellen, maar woont en werkt in Gent. Zijn ‘demonteerbare ruimtelijke tekeningen’ staan letterlijk en figuurlijk centraal in de nieuwe CAS-expo. Zij bieden zich als kleine sterrenstelsels aan, waarin de toeschouwer onwereldse natuurwetten kan ontwaren. Waar Johan Gelper het heelal hertekent, brengt Andreas Palladio Den Serra daar de menselijke bewoning in. Minutieus richt hij met de etsnaald gigantische, futuristische steden op, waarin hij vanuit verrassende perspectieven inzage biedt. Waar de lijnen bij Johan speels om en om buigen, is in Andreas’ wereld alles strak, uitgemeten, technisch doordacht en stabiel.

Armano Jericevic trekt de tracks van het heelal en de mens door naar het innerlijke. Ook hij danst rond de wereldse elementen en zoekt naar evenwichten in zijn communicatie met die wereld in het sterrenstelsel van de eigen geest. Het resultaat zijn kunstwerken die op meer uitgepuurde, geabstraheerde wijze, het midden houden tussen het schijnbaar ongeordende van Gelpers mobieltjes en de architectonische rechte lijnen van Andreas. Marc Galle, geboren in Zottegem in 1962, zoekt dan weer naar uitwendige sporen, tracks, van feilbare mensen die geschiedenis maakten, in een poging om het menselijk verleden en de invalshoek van waaruit we daar vandaag mee geconfronteerd worden, te verleggen.

De expo Star TracK loopt in CAS Zottegem, Noordstraat 39, van 14 tot 22 maart, telkens op zaterdag en zondag van 15 tot 18 uur, ook tijdens weekdagen te bezoeken op afspraak (0496/48.10.47).