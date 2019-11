CAS-Zottegem legt kunst in moeders wieg Frank Eeckhout

18 november 2019

13u50 0 Zottegem Met The Hand that Rocks the Cradle verzamelt CAS vier beeldend kunstenaars die twee weken lang kunst in moeders wieg leggen.

CAS-Zottegem opent op donderdagavond 21 november zijn laatste tentoonstelling voor 2019. Uitgangspunt is het schilderij ‘Magdalena’ van Ilse Verschaeve, waarop een soort anti-moeder het grote niets op haar schoot wiegt. Daarrond scharen zich de robuuste landschappen van Jean-Marie Isnard, de entomologische mens-kijkkastjes van LOrca en de verhalende tableaus van Marc Galle. De tentoonstelling is te bekijken in de Noordstraat in Zottegem op zaterdag en zondag van 23 november tot en met 1 december, telkens van 15 tot 18 uur of na afspraak op het nummer 049/64.81.47. Op zondag 1 december om 11 uur is er apero-poëzie met muziek van Dames Blanches en gedichten van Marijke Coppens en Marc Galle.