Captatie- en recreatieverbod in Molenbeek door blauwalgen Lieke D'hondt

25 juni 2020

17u41 2 Zottegem Er zijn blauwalgen opgedoken in de Molenbeek ter hoogte van de Molenvijver aan de Elenestraat in Zottegem. Er is daarom een captatie- en recreatieverbod afgekondigd.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft op basis van controles vastgesteld dat er veel blauwalgen in het water zitten. Dat is een bacterie die in zoet water leeft en eruitziet als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kan het zich snel verspreiden. De giftige stoffen van de blauwalgen veroorzaken huidirritatie en misselijkheid en dus is voorzichtigheid geboden.

Al tot september

Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) verbiedt daarom water te capteren uit de Molenbeek vanaf de Molenvijver aan de Elenestraat tot aan de monding van de Zwalm. Ook waterrecreatie zoals pootjebaden en vissen is verboden. “Er zijn waarschuwingsborden geplaatst zodat inwoners duidelijk zien waar het verbod van toepassing is. Het verbod zal minstens tot september gelden, dan zullen er nieuwe stalen genomen worden”, zegt De Potter.