Camping Dance D-Vision zit bomvol Frank Eeckhout

03 augustus 2019

10u24 3 Zottegem De camping op Dance D-Vision in Zottegem is vrijdag al aardig volgelopen. Zaterdag komen daar nog extra festivalgangers bij waardoor de maximumcapaciteit van 2.000 kampeerders bereikt wordt.

Feestjes op de camping van een festival: het is een nieuwe hype. Heel wat kampeerders op Dance D-Visions slapen in hun achterhuis. Ze komen uit Zottegem of buurgemeenten maar verkiezen een tentje op de camping boven hun eigen bed. “Om na afloop nog een feestje te bouwen", zegt een groep meisjes uit Zwalm en Geraardsbergen. Voor de kampeerders werd er op vrijdag een extra festivalavond ingelast. Daarop waren ook 3.000 inwoners van Zottegem uitgenodigd. Zaterdag en zondag passeren nog meer dan 100 DJ’s de revue. De deuren gaan telkens open om 12 uur. Zaterdag gaat het licht pas uit om 3 uur. Zondag is dat al om 23 uur. Wie met de wagen komt en die op de parking aan de Bevegemse Vijvers wil parkeren, houdt er best rekening dat die parking betalend is. 1 dag kost 15 euro.