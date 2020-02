Cafébazin Léa blaast 85 kaarsjes uit, maar denkt nog niet aan stoppen: “Alleen in mijn zetel zitten, daar pas ik voor” Frank Eeckhout

22 februari 2020

12u12 0 Zottegem Het was feest vrijdagavond in café In de Zavelput in Sint-Goriks-Oudenhove, want cafébazin Léa Persoons mocht 85 kaarsjes uitblazen. En dat lieten de vaste stamgasten niet onopgemerkt voorbijgaan. Zij organiseerden een etentje voor de waardin. “Ik vertoef nog te graag tussen mijn stamgasten om nu al te stoppen. Wat zou ik trouwens anders moeten doen? In mijn zetel liggen? Daar pas ik voor”, zegt Léa.

Café In de Zavelput langs de Langendries in Sint-Goriks-Oudenhove is nog zo’n authentiek dorpscafé waar de tijd stil is blijven staan. Het café was al verschillende keren decor voor Vlaamse films en televisiereeksen. Onder andere een deel van Flying Home, een film van regisseur Dominique Deruddere over de duivensport met acteurs Josse De Pauw en Jan Decleir, werd er opgenomen. “De nep-tegeltjes, die tegen de toog geplakt zijn, zijn een voorbeeld van decoraanpassingen voor één van de films die er gedraaid werd. Authentiekere café’s vind je immers niet meer”, weet vaste stamgast Ivan Verheyen.

Gebouwd in 1931

Het waren de ouders van Léa die het café in 1931 bouwden. Opmerkelijk aan café In de Zavelput zijn de twee voordeuren. “Dat komt omdat er vroeger naast het café ook nog een kruidenierswinkeltje was. In het gebouw kon de waardin dan via een binnendeur van het café naar de winkel gaan om ook daar de klanten te bedienen. Voor de klanten was dat ook een extra troef, want als ze inkopen kwamen doen, konden ze meteen ook een pint drinken. Door de opkomst van de supermarkten daalde het cliënteel van het winkeltje tot het in 1989 uiteindelijk de deuren sloot”, vertelt cafébazin Léa.

Omdat de vader van Léa naast landbouwer ook uitbater was van de Zavelputten in de buurt, was het evident dat hij het café In de Zavelput noemde. Ook de man van Léa was landbouwer, maar haalde zijn leven lang melk op bij de boeren. “Eerst met paard en kar en melkkannen, later met een tankwagen voor de toenmalig melkerij in Horebeke.”

“Doorgaan tot ik niet meer kan”

Door de familiale en ongedwongen sfeer in het café komen er zowel ‘boeren met kloeffen’ als advocaten in maatpak over de vloer. “Onder mijn klanten zitten ook heel wat toeristen die hier in de streek komen fietsen en wandelen. Velen onder hen maken graag een omweg om nog eens binnen te wippen als ze in de buurt zijn.” Toch begint de gezegende leeftijd stilaan vat te krijgen op Léa. “Toch ga ik door tot ik niet meer kan. Wat moet ik anders doen. Ik babbel liever met mijn stamgasten dan in mijn zetel te liggen. Daar pas ik voor”, besluit de kranige waardin waarna ze zich in het feestgedruis mengde.