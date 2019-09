Café ’t Oud Kelderke wordt Barry’s Uitbater van Peloton Café in Centrum Ronde van Vlaanderen opent tweede zaak Frank Eeckhout

05 september 2019

15u27 3 Zottegem Café ’t Oud Kelderke op de Kattenberg in Erwetegem verandert van naam. Met Geert Van de Velde krijgt het populaire café ook een nieuwe uitbater. “Het café is nu een paar weken dicht om wat aanpassingswerken uit te voeren. Op vrijdag 20 september opent het café opnieuw de deuren onder de naam Barry’s", zegt Geert Van de Velde.

Café ’t Kelderke was heel lang een familiezaak. Het gebouw is nog steeds eigendom van de familie Cooman, in een ver verleden ook bierhandelaar in Erwetegem. Dag op dag twee jaar geleden werden Ingrid en Mario de nieuwe uitbaters. Omdat de vorige uitbater Jempy de naam ’t Kelderke meenam naar zijn nieuw café in Lierde, veranderde de naam in Erwetegem naar ’t Oud Kelderke. ““Ik merkte dat de naamspeling in de volksmond zelfs na 2 jaar toch nog steeds voor de nodige verwarring zorgde”, licht de nieuwe uitbater Geert Van De Velde toe. “Daarom gaan we vanaf nul herbeginnen, met een nieuw concept, een nieuwe interieur en dus ook een nieuwe naam: Barry’s", steekt Geert Van de Velde aka DJ Daddy Cool van wal.

Wie Geert persoonlijk kent, weet dat hij een zwak heeft voor de jaren 70, de periode waarin hij zelf een tiener was. “Mijn liefde voor vintage wil ik nu ook uitstralen in mijn nieuwe zaak in Erwetegem. We gaan het volledig in retrostijl inrichten. Barry’s wordt een gezellig praatcafé met een warm interieur waar iedereen zich welkom zal voelen. Vanaf het moment dat je binnenkomt, word je ondergedompeld in de jaren 70 met een aangepast vintage interieur, de warme muziek van toen en een paar typische collectors items en hebbedingetjes uit die tijd. De naam Barry’s verwijst naar de populaire zanger Barry White maar dat wil niet zeggen dat we enkel zijn muziek gaan laten horen, integendeel, ook andere pop, rock en disco uit de jaren 60 70 80 90 komt regelmatig aan bod. De naam Barry’s is de gepaste schakel om van het geheel een succesverhaal te maken”.

Geert ken het horecaleven als zijn broekzak. Hij draait dan ook al 35 jaar mee als DJ. Sinds vorig jaar is hij ook succesvol uitbater van Peloton Café, de brasserie in het Centrum Ronde van Vlaanderen. “Daar blijf ik ook actief. Ik heb mij daar omringd met een goed team, waardoor ik nu wel wat tijd heb om mij te verdiepen in deze nieuwe uitdaging in Erwetegem. Ik zal in Barry’s zoveel mogelijk zelf aanwezig zijn, behalve als ik ’s avonds een DJ-opdracht moet vervullen, want ook als DJ blijf ik nog actief. Het worden enkele drukke maanden voor mij persoonlijk, maar zo heb ik het graag”, lacht Geert.