Café De Luchtbal wordt zomerbar Frank Eeckhout

29 mei 2019

14u44 2 Zottegem Jo Van de Velde maakt van café De Luchtbal in Strijpen vanaf donderdag 30 mei een zomerbar. “Samen met mijn kinderen wil ik een zomerse sfeer creëren in Zottegem", vertelt Jo.

Jo Van de Velde heeft nog niet veel geluk gehad met de overnemers van zijn populair café. Eind januari 2017 nam hij opnieuw plaats achter de tapkast nadat zijn overnemers het na amper een maand al niet meer zagen zitten. Een maand later werd zijn café opnieuw overgenomen maar ook dat was geen lang leven beschoren. Begin dit jaar ging de zaak op de fles en kwam het café leeg te staan. Voor de tweede keer maakt Jo een comeback achter de toog.

“Donderdag om 11 uur gaan de deuren open. Het terras hebben we omgetoverd tot strandbar. Wekelijks voorzien we een promo-actie op drank en wordt er muziek gespeeld door een dj of bandje", zegt Jo. In de maand juni is zomerbar Delirium@deluchtbal open elke vrijdag vanaf 17 uur, op zaterdag vanaf 14 uur en op zondag van 11 uur. In de maanden juli en augustus is de zomerbar ook open op maandag en donderdag. Voor een pintje betaal je 2 euro, een cocktail heb je al vanaf 5 euro.