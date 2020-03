Buurtcomité doet oproep naar oude foto’s van Elene Frank Eeckhout

21 maart 2020

09u56 0 Zottegem Buurtcomité Helder Water in Elene lanceert een oproep naar oude foto’s van de Zottegemse deelgemeente.

Om een groene ontmoetingsplek in het hart van het Elene te realiseren, is het buurtcomité Helder Water al enkele maanden achter de schermen in de weer. “Omdat we alle buurtbewoners van alle leeftijden willen samenbrengen, is het participatiemoment van 22 maart uitgesteld”, zeggen Ben Boone en Gertjan Devuyst. “Het is een uitstel maar geen afstel. We wachten nog even om een nieuwe datum te prikken. We willen weten hoe de buurtbewoners over de voorlopige plannen denken en wat hun ideeën en suggesties zijn, dus die kans krijgen ze zeker nog.” De geplande realisatie van het parkje is niet gewijzigd en is voorzien tegen midden 2021.

Omdat velen onder ons de komende weken vaker thuis zullen zijn, doen we een oproep aan alle Elenaars. Heb je oude foto’s van Elene liggen, bijvoorbeeld een trouwfoto van oma en opa voor de kerk? Of heb je nog een klasfoto van in het dorpsschooltje? Ving je je allereerste vis in Elene? Stuur je foto naar speelnatuurelene@gmail.com en vertel het verhaal achter de foto. Kan je niet zelf digitaliseren? Dan doen we dit graag voor jou", zeggen Ben en Gertjan.