Buurtcomité bespreekt plannen voor ontmoetingsplek met omwonenden Frank Eeckhout

04 september 2020

10u22 1 Zottegem Buurtcomité Helder Water nodigt op zondag 13 september om 9.30 uur alle buurtbewoners uit aan de parochiekerk om de plannen voor een ontmoetingsplek in Elene te bespreken. “Iedereen mag mee aan de tekentafel zitten", zegt Ben Boone.

Enkele bewoners hebben zich een tijd geleden verenigd in buurtcomité Helder Water. Ze willen een groene ontmoetingsplek in het hart van de Zottegemse deelgemeente Elene aanleggen. “Ons oog viel al snel op een verwaarloosd en ontoegankelijk terrein van de stad, gelegen aan het Restaurant In de Groenen Hond. Het kan de ideale plek worden om samen te genieten van de natuur, kinderen te laten ravotten of als vertrekpunt bij een wandeling. Een idyllische groene ontmoetingsplaats langs het water, waar jong en oud, mobiel en minder mobiel elkaar kunnen ontmoeten", vertelt Ben Boone.

Het eerste participatiemoment was gepland in maart, maar door de lockdown kon dat niet doorgaan. “Nu samenkomen opnieuw kan, brengen we geïnteresseerde buurtbewoners samen op een coronaproof event. Zo willen we onze buren, verenigingen en lokale ondernemers betrekken bij de uitwerking en de realisatie van het project. Je aanwezigheid bevestigen is wel verplicht en kan via SpeelnatuurElene@gmail.com. En vergeet je mondmasker niet", geeft Ben nog mee.