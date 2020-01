Buurtbewoners willen groot rondpunt weg: “Wij hebben nooit inspraak gekregen en zijn de grootste dupe van nieuwe verkeerssituatie” Frank Eeckhout

31 januari 2020

11u16 0 Zottegem Buurtbewoners zijn niet te spreken over de definitie invoering van de grote rotonde aan het kruispunt van de Tweekerkenstraat met de Godveerdegemstraat en de Jasmijnstraat. “We hebben een petitie afgegeven aan het stadsbestuur en een mail gestuurd naar Agentschap Wegen en Verkeer. Wij willen de vroegere verkeerssituatie terug", zeggen de buurtbewoners misnoegd.

Door werken aan de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat moest heel wat verkeer maanden lang noodgedwongen omrijden via de Tweekerkenstraat in Godveerdegem. Om alles vlot te laten verlopen, werd ter hoogte van de kruispunten met de Jasmijnstraat, de Tweekerkenstraat en de Godveerdegemstraat tijdelijk een grote rotonde met éénrichtingsverkeer gecreëerd. Die nieuwe verkeerssituatie bracht aanvankelijk verwarring met heel wat spookrijders tot gevolg. Ondertussen is iedereen vertrouwd geraakt met de nieuwe opstelling en wat blijkt? De doorstroming van het verkeer gebeurt er heel wat vlotter dan vroeger. Er is echter één minpunt aan de grote rotonde: de veiligheid van de fietsers is er niet op verbeterd.

Maar daar gaat de stad een mouw aan passen. “In afwachting van definitieve aanduidingen met verf en borden zetten we in de Jasmijnstraat een strook af voor fietsers. In de finale plannen moeten fietsers die uit het centrum komen de Tweekerkenstraat een eind inrijden om voorbij de bocht over te steken en hun weg richting Langestraat verder te zetten. Deze ingreep haalt de gevaarlijke situatie op het kruispunt zelf weg en geeft zowel aan fietsers als auto’s een beter overzicht. Vanaf het kruispunt Ronselaar naar de Jasmijnstraat voorzien we een fietspad. Dat wordt ook doorgetrokken in de Jasmijnstraat. Bovenaan de Jasmijnstraat voorzien we een afgeschermde opstelstrook voor fietsers", somt schepen van Openbare Werken Evert De Smet enkele ingrepen op.

De dichtste buurtbewoners van het nieuwe rondpunt vinden het frappant dat ze de invoering ervan via de media moesten vernemen. “Wij hebben totaal geen inspraak gekregen terwijl wij wel de gevolgen dragen van de nieuwe verkeerssituatie. Nochtans was er overleg beloofd met de omwonenden. De files ‘s morgen en ‘s avonds zijn er nog altijd en voor fietsers is het levensgevaarlijk geworden. Het laatste stuk van de Tweekerkenstraat is net een snelweg geworden. Bovendien zorgt de nieuwe verkeerssituatie ook tijdverlies voor de ziekenwagen en MUG want die moeten nu een ommetje maken. Wij willen gewoon de vroegere verkeerssituatie terug", klinkt het.