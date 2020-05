Buurtbewoners strijden voor behoud van groene wijk Bevegem: “Appartementsgebouw hoort hier niet thuis” Frank Eeckhout

29 mei 2020

10u58 0 Zottegem Bewoners van de Zottegemse wijk Bevegem dienen massaal bezwaarschriften in tegen de komst van een nieuw appartementsgebouw. “Naast 15 appartementen voorziet het bouwproject 28 parkeerplaatsen in de nabijheid van heel wat scholen en in een fietsstraat.

Inwoners van Bevegem trekken aan de alarmbel. Eén van de mooiste groene zones van hun wijk, aan het begin van de Acacialaan, dreigt te verdwijnen. Een promotor heeft plannen om de prachtige villa met bomen en vijver om te toveren in 15 appartementen en 28 parkeerplaatsen. In een latere fase komen daar nog 2 woningen bij op de hoek met de Ooststraat.

“Inkijk, verlies van privacy en minder lichtinval zijn de neveneffecten van dergelijke projecten. Maar we klagen niet enkel onze eigen belangen aan. Het effect van dit project op mobiliteit en parkeerdruk is enorm. Hier is veel passage van scholieren, voetgangers en fietsers op weg naar school, het station of het centrum. Bovendien hebben de fietsstraten hier hun plaats gekregen doordat hier het minst verkeer was. Door drie opritten te voorzien aan het appartementsgebouw, worden meteen ook drie extra conflictsituaties gecreëerd", zegt Ulrich De Bosscher.

Grondwater

“In het dossier dat ter inzage ligt bij de dienst Stedenbouw worden zaken geminimaliseerd. Men maakt zich sterk dat er “geen effect” zal zijn op gebied van verkeer, mobiliteit, grondwater en dat er geen kwetsbare functies in de nabijheid liggen zoals scholen. Men verzint er graag bij dat de Acacialaan nog appartementsgebouwen heeft en het project dus past in de groene, rustige omgeving. Dat is manifest onwaar. De weinige bestaande appartementen op de Acacialaan zijn er gekomen in bestaande gebouwen en niet in de groene tuin van een villa", gaat Willy De Pril, die al ruim 30 jaar naast de villa woont, verder.

Vandaag staat het groene en residentieel karakter van Bevegem op het spel Buurtbewoner Benny Vanlyssebettens

“Als dit project er komt, hebben we allemaal water in onze kelder. Ondergrondse garages zijn hier niet evident. Zomaar stellen dat er geen effecten zijn op de bodem en het watersysteem is niet correct. Bovendien wordt het terrein sterk opgehoogd, waardoor een aanpalende woning volledig ingesloten wordt door hoger gelegen terreinen. De natuurlijke waterafvoer wordt volledig verstoord.”

Niet de eerste keer

De bewoners vrezen dat dit project Bevegem voorgoed zal doen veranderen. “Ook de villa aan de overkant staat al een tijdje leeg. Bouwpromotoren kopen tegenwoordig elke villa met wat groen op om er met appartementen munt uit te slaan. Het toelaten van appartementen op de ene hoek zal dus ongetwijfeld een precedent scheppen voor andere terreinen in de omgeving. We hebben dat al gezien op de hoek van de Bruggenhoek met de Voetbalstraat, waar momenteel een prachtige villa wordt gesloopt voor een appartementsblok van dezelfde vastgoedontwikkelaar. We hebben natuurlijk niets tegen die firma. Die doet enkel wat mogelijk wordt gemaakt in Zottegem. Vandaag staat het groene en residentieel karakter van Bevegem op het spel, morgen is het elders. Het wordt tijd dat de stad een echte visie geeft op patrimonium, ruimtelijke ordening en leefomgeving", vult Benny Vanlyssebettens nog aan.