Buurtbewoners dienen 381 bezwaarschriften in tegen bouw van appartementen in villatuin Frank Eeckhout

15 juni 2020

14u55 0 Zottegem Bewoners van de Zottegemse wijk Bevegem hebben 381 bezwaarschriften ingediend tegen de bouw van appartementen waar nu nog een residentiële villa staat. “Met de bezwaarschriften maken de bewoners van de wijk een duidelijk statement: wij willen Bevegem open en groen houden en hebben geen nood aan appartementsblokken in onze rustige fietsstraat ", zegt Ulrich De Bosscher.

Bewoners van de Zottegemse wijk Bevegem hebben massaal bezwaarschriften ingediend tegen de komst van een nieuw appartementsgebouw. “Een promotor heeft plannen om de prachtige villa met bomen en vijver om te toveren in 15 appartementen en 28 parkeerplaatsen. In een latere fase komen daar nog 2 woningen bij op de hoek met de Ooststraat. En dat allemaal in één van de mooiste groene zones van onze wijk, aan het begin van de Acacialaan. Inkijk, verlies van privacy en minder lichtinval zijn de neveneffecten van dergelijke projecten. Maar we klagen niet enkel onze eigen belangen aan. Het effect van dit project op mobiliteit en parkeerdruk is enorm. Hier is veel passage van scholieren, voetgangers en fietsers op weg naar school, het station of het centrum. Bovendien hebben de fietsstraten hier hun plaats gekregen doordat hier het minst verkeer was. Door drie opritten te voorzien aan het appartementsgebouw, worden meteen ook drie extra conflictsituaties gecreëerd”, zegt Ulrich De Bosscher.

Waterlopen

De 381 bezwaarschriften zijn niet de enige die bij de dienst Stedenbouw van de stad liggen. “Daarbovenop komen nog alle bezwaarschriften die door belanghebbenden rechtstreeks werden ingediend of nog ingediend kunnen worden tot en met woensdag 17 juni via post, e-mail of omgevingsloket. Dit alles zal vermoedelijk resulteren in 400 tot 500 bezwaarschriften waaronder zelfs een bezwaar van de Vlaamse Milieumaatschappij omwille van de verstoring van de waterlopen. Het is duidelijk dat zo’n bouwproject niet thuishoort in onze wijk. Het is nu aan de stad om een beslissing te nemen", besluit De Bosscher.