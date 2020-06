Buurt verzet zich tegen sluiting van overwegen in Leeuwergem: “Ons dorp wordt gevierendeeld” Frank Eeckhout

09 juni 2020

11u45 10 Zottegem Inwoners van de Zottegemse deelgemeente Leeuwergem verzetten zich tegen de plannen van Infrabel om beide overwegen in hun dorp te sluiten. “Wij zijn verbaasd dat er een akkoord is zonder dat wij als buurtbewoners onze aandachtspunten en bezorgdheden konden meegeven. Deze beslissing verknipt Leeuwergem nog meer", zegt Sofie Van Loo in naam van de bewoners.

Het stadsbestuur van Zottegem sloot met Infrabel een princiepsovereenkomst over de sluiting van alle overwegen op zijn grondgebied. De overgang in de Leeuwergemstraat wilde men al dit voorjaar volledig sluiten. De overweg aan de Lageweg zou vervangen worden door een fiets- en voetgangerstunnel. Het autoverkeer zal dus moeten omrijden om van de ene kant van Leeuwergem aan de andere kant te geraken. Uit een enquête bij de bewoners van 13 omliggende straten van beide overwegen blijkt dat bijna 77% niet akkoord gaat met de sluitingen. Maar liefst 92% van de bewoners vindt dat er eerst overleg moet zijn.

N42 snijdt dorp in twee

“De N42 snijdt Leeuwergem al in twee. De sluiting van de overwegen gaat ons dorp verder verknippen. Heel wat fietsers, ook schoolgaande kinderen, kunnen zich via de overwegen veilig naar Zottegem verplaatsen. Door de sluiting zou dit niet meer kunnen. Ook auto’s zullen moeten rondrijden en het dorp wordt quasi gevierendeeld", stelt Sofie Van Loo.

Langs de spoorweg zou een fietssnelweg komen richting Aalst. Dat kan een mooi alternatief zijn voor de vele fietsers. Maar over die aanleg zijn nog geen details bekend. Zal Infrabel de overwegen sluiten als er geen valabel alternatief is Sofie Van Loo

Toch proberen de bewoners ook de positieve kant van het verhaal te bekijken. “Langs de spoorweg zou een fietssnelweg komen richting Aalst. Dat kan een mooi alternatief zijn voor de vele fietsers die Leeuwergem dagelijks kruisen. Maar over die aanleg zijn nog geen details bekend. De gemeente Herzele heeft schriftelijk aangegeven dat zij niet is ingegaan op het voorstel van Infrabel en dat de fietssnelweg er de eerste 10 jaar, wat hen betreft, niet zal komen. Gaat Infrabel de overwegen sluiten als er geen valabel alternatief is?", vragen de inwoners zich af.

Erwetegem

De omwonenden zijn vooral verbaasd dat er een akkoord is zonder dat zij hun aandachtspunten en bezorgdheden konden meegeven. “In Erwetegem sloot men de spooroverweg twee weken na een buurtvergadering. Op die vergadering werd gewoon de beslissing van de sluiting meegedeeld. Inspraak was niet meer mogelijk. We hebben onze enquête overgemaakt aan het stadsbestuur en hopen dat onze stem au sérieux genomen zal worden", besluit Sofie Van Loo.

Eén jaar

Schepen van Openbare Werken Evert De Smet (N-VA) zegt dat binnen het jaar geen sluiting van een overweg op de agenda staat. “Ik heb de afspraak gemaakt met Infrabel dat zij mij eerst de vraag stellen om een overweg te sluiten en dat we daarna minimum 1 jaar nemen om overleg met de buurt op te starten en eventuele alternatieven voor wagens, fietsers en voetgangers te bespreken én te realiseren", laat de schepen weten.