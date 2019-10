BS Bevegem zamelt geld in met Rode Neuzen wandeling Frank Eeckhout

12u09 1 Zottegem Met een Rode Neuzen wandeling wil basisschool Bevegem geld inzamelen voor initiatieven die het mentaal en fysiek welbevinden van kinderen bevorderen.

Zottegem werd vorige week uitgeroepen tot eerste Rode Neuzen Stad van Vlaanderen. De stand engageert zich met die titel om alle scholen aan te manen actie te organiseren voor Rode Neuzen. Met een Rode Neuzen wandeling op zondag 17 november springt BS Bevegem mee op de kar. “We hebben een kindvriendelijke, gezellige tocht uitgestippeld van ongeveer 4 km in de buurt van de school. Wandelaars kunnen vertrekken tussen 10.30 en 12 uur. Ze betalen slechts 3 euro, inclusief drankje en tussendoortje. Op de speelplaats én onderweg wordt voorzien in hapjes en drankjes. Heel wat mensen schreven al in en zullen met ons meewandelen. Maar nog steeds volk bij", laat directeur Steven Ghys weten