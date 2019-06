Brug in Erwetegemstraat wordt zaterdag onder sporen geschoven Frank Eeckhout

13 juni 2019

17u27 10 Zottegem De nieuwe doorgang onder de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat in Zottegem wordt zaterdag onder de spoorweg geschoven. “De werken aan de spoorwegbrug bereiken een nieuw hoogtepunt. Het hele weekend wordt dag en nacht doorgewerkt om de nieuwe brug op haar plaats te schuiven", kondigt schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele (N-VA) aan.

De werken aan de spoorwegbrug in de Erwetegemstraat gingen op maandag 4 maart van start. De brug brokkelt al enkele jaren af en Infrabel plaatste al netten om de vallende brokstukken op te vangen. Maar dat was niet het enige probleem, want ook de zijkanten van de brug vertoonden steeds meer barsten. “Het gaat om ingrijpende werken waarbij de brug wordt verbreed en de Erwetegemstraat wordt rechtgetrokken. De tunnel die de Erwetegemstraat en Meerlaan met elkaar verbindt, is al jaren een doorn in het oog van veel weggebruikers. Hij is zeer smal, waardoor het onmogelijk is om er te passeren met twee auto’s. Bovendien wordt het zicht er belemmerd door een S-bocht. Die S-bocht wordt nu rechtgetrokken. De nieuwe doorgang wordt heel wat comfortabeler, want de voertuigen kunnen er elkaar kruisen. Bovendien komt er aan beide zijden ook nog eens een voetpad. De nieuwe brug moet ook aansluiten op de spooroverweg even verderop. De bestaande brug wordt opgevuld zodat er een hoge berm overblijft. De nieuwe brug wordt ter plaatse gemaakt op het stukje grond net voor de tunnel, aan de kant van de Meerlaan, en daarna in de berm geschoven, rechts van de bestaande tunnel”, zegt Matthias Diependaele.

Die werken vinden zaterdag en zondag plaats. “ Voor de onmiddellijke buurtbewoners zal dit ongetwijfeld nachtlawaai en overlast met zich meebrengen. De aannemer doet zijn best om dit zoveel mogelijk te beperken. Maar het levert zeker ook spectaculaire beelden op voor de liefhebbers. Zeker voor wie houdt van de geur van cement en wie werfkranen nog steeds als speelgoed beschouwt. Aan de kijklustigen wordt wel uitdrukkelijk gevraagd om een veilige afstand te bewaren en de werf niet te betreden. Het treinverkeer wordt tijdelijk onderbroken tijdens het weekend. De NMBS legt een vervangende busdienst in", geeft schepen Diependaele nog mee.

De werken zullen 250 kalenderdagen in beslag nemen en de kostprijs wordt geraamd op bijna één miljoen euro, waarvan het overgrote deel wordt betaald door Infrabel. De 16.740 euro die de stad Zottegem voor haar rekening neemt, heeft vooral betrekking op de voetpaden. Het Agentschap Wegen en Verkeer betaalt 88.000 euro voor de nieuwe rioleringen en nutsleidingen.