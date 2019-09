Brigitte Balfoort over boeren, protten laten en neuspeuteren Frank Eeckhout

09 september 2019

11u35 2 Zottegem Etiquette. Doe Maar had nog een dijk van een hit met “Pa”. Maar de tijden zijn veranderd sinds de jaren 80. Weet iemand nog hoe het hoort? Veel ouderwetse etiquetteregels hebben afgedaan . Maar hoe moet je je gedragen in deze digitale postmoderne jungle?

Brigitte Balfoort weet er alles over. Ze is oud-journaliste, gecertificeerd etiquetteconsultant van de bekendste etiquetteschool van Europa en auteur van De etiquettebijbel, De etiquettebijbel voor kinderen en Digitale etiquette. Zij maakt de aanwezigen wegwijs in de wereld van de goede manieren: geen droge kost, maar een luchtige causerie, stijlvol gebracht met veel humor en extra aandacht voor (klein)kinderen. Deze lezing vindt plaats op donderdag 19 september om 19.30 uur in het huisvandeMens Zottegem en is een initiatief van de Grijze Geuzen Zottegem. De toegang bedraagt 5 euro voor leden en 7 euro voor niet-leden. Studenten mogen gratis binnen.

Info en inschrijvingen: huisvandeMens Zottegem, zottegem@demens.nu of op het nummer 09/326.85.70.