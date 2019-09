Brexit avond bij Jongsocialisten Frank Eeckhout

27 september 2019

11u38 1 Zottegem De Zottegemse Jongsocialisten organiseren op woensdag 23 oktober een spreekavond rond de Brexit in de boekenzolder van bibliotheek Zottegem.

“Het Brexit referendum waarin de Britten stemden voor het verlaten van de Europese Unie dateert al van 23 juni 2016. We zijn drie jaar later en Brexit domineert nog altijd het nieuws. Uit onderzoek bleek dat jongeren vooral in de EU wilden blijven en dus ben ik het op de voet blijven volgen. Volgens Boris Johnsson zal het Verenigd Koninkrijk op 1 november 2019 de Europese Unie verlaten, ongeacht of er een deal is. Daarom lijkt me dit het goede moment om dit te organiseren", meent co-voorzitter Yana Giovanis.

De spreker van de avond is Lieven Buysse, professor Engelse taalkunde en Britse cultuur aan de KU Leuven. “Lieven Buysse is regelmatig te gast op Radio 1 als het gaat over Bexit. Hij volgt het op de voet en is dus de ideale spreker om alle geheimen van de Brexit te onthullen. We zullen onder andere duidelijkheid krijgen rond de mogelijke gevolgen van een (no-)deal Brexit, de impact voor België, en of het Britse politieke landschap is veranderd. Iedereen is welkom op deze interessante avond, die zal eindigen met een drankje“, stelt Yana Giovanis. De lezing start om 20 uur en toegang is gratis.