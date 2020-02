Brei- en haakclub Triamant schenkt 425 euro aan Lichtpunt Frank Eeckhout

17 februari 2020

09u38 0 Zottegem De brei- en haakclub van Triamant Aunove heeft 425 euro geschonken aan vzw Lichtpunt. Dat bedrag is de opbrengst van het lappendekenproject dat zij organiseerden met een vijftigtal breisters van verschillende generaties.

Enkele honderden lapjes maakten de dames van de brei- en haakclub, zowel Triamant-bewoners als omwonenden. Ervaren haaksters zetten de lapjes aan mekaar tot 33 lappendekens in diverse kleuren en maten. Deze werden verkocht op de kerstmarkt van Triamant Aunove. Dit leverde een mooi bedrag op van 425 euro voor vzw Lichtpunt, een vereniging die voedselpakketten bedeelt aan minderbedeelde gezinnen in Zottegem. Het succes van hun projecten geeft de breisters en haaksters van Triamant Aunove zin om nog meer acties op touw te zetten. Na de sleutelhangers die ze eerder maakten voor Topsport for Life en de lappendekens voor Lichtpunt, gaan ze nu feestvlaggetjes breien.