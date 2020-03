Brandweerzone Vlaamse Ardennen rouwt om ere-luitenant Willy De Vijlder Frank Eeckhout

02 maart 2020

20u30 0 Zottegem Brandweerzone Vlaamse Ardennen is in rouw. Het voorbije weekend vernam de brandweerzone immers het overlijden van ere-luitenant Willy De Vijlder (71).

Willy De Vijlder trad in 1975 in dienst als brandweervrijwilliger bij de vrijwillige Brandweer van Zottegem. In 1981 werd hij bevorderd tot korporaal, in 1985 tot 1e sergeant en in 1988 tot onderluitenant. Sinds 1992 was hij onafgebroken luitenant tot op zijn pensioenleeftijd (2008). Hij kreeg onder meer de onderscheidingen Burgerlijk Kruis 2e klasse, Zilveren Palmen door Kroonorde en Ridder in de Orde van Leopold II. Hij was een boegbeeld binnen de brandweer en inspireerde op zijn manier vele brandweercollega’s voor het vak van brandweerman. Ook zijn beide zonen Hans en Peter traden in zijn voetsporen. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 7 maart om 10 uur in de Heilig Hartkerk van Bevegem in Zottegem. Van 8.45 tot 9.15 uur is er de mogelijkheid tot begroeting in de brandweerkazerne van brandweerpost Zottegem, Meengracht 2.