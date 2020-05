Brandweer rept zich naar brandjes in schrijnwerkerij en appartement Frank Eeckhout

11 mei 2020

14u20 24 Zottegem Brandweerpost Zottegem blijft de handen vol hebben met interventies. Maandagmorgen repte de brandweer zich samen met de post Brakel naar een brandje in een schrijnwerkerij in Sint-Maria-Oudenhove. Enkele uren later liep er een oproep binnen voor een brand in een appartement in Erwetegem.

Omstreeks 9.30 uur was het alle hens aan dek voor een brand in een schrijnwerkerij in de Terrasstraat in Sint-Maria-Oudenhove. Daar was brand ontstaan in een afzuiginstallatie voor stofdeeltjes. Door het snelle optreden bleef de schade beperkt. Kort na de middag liep een oproep binnen voor een brand in een appartement langs de Kloosterstraat in Erwetegem. Bij aankomst was het brandje aan de dampkap al zo goed als geblust. De bewoonster kreeg wel zuurstof toegediend door de hulpdiensten.