Brandweer knalt nieuwe jaar in zonder vuurwerk Frank Eeckhout

12 december 2019

10u23 19 Zottegem Netwerk Brandweer, het netwerk van de Vlaamse brandweer- en hulpverleningszones, lanceert een nieuwe bewustmakingscampagne: #Ikknalzondervuurwerk. “We doen dit omdat we weten wat de gevolgen zijn van zelf vuuwerk afsteken. Hierbij krijgen we de steun van VVSG en Dierenwelzijn Vlaanderen", klinkt het.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen roept inwoners op om de jaarwisseling te vieren zonder vuurwerk. “Donderdag wordt hierover een campagne gelanceerd. We vragen aan iedereen om meteen na publicatie die donderdagnamiddag onze berichten op Facebook, Twitter en Instagram te liken en te delen. Daarna posten we regelmatig nieuws en hopen we heel wat mensen mee te krijgen die de hashtag #Ikknalzondervuurwerk willen promoten", roept de brandweer op.

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen geeft zeven goede redenen om geen vuurwerk af te steken: “Het is bij wet verboden tenzij de gemeente anders beslist, het is levensgevaarlijk, er is steeds risico op brand, het zorgt voor dierenleed, als de brandweer hiervoor moet uitrukken, zijn ze niet beschikbaar voor andere noodgevallen, het is ongezond en het kost veel geld. Vandaar de slogan Wij knallen zonder vuurwerk, omdat we weten wat de gevolgen kunnen zijn", aldus de brandweer.