Brandstichter krijgt 42 maanden cel in beroep: “Het was niet mijn beste moment” Jeffrey Dujardin

28 juni 2019

13u38 0 Zottegem Een 26-jarige man uit Zottegem heeft in beroep een celstraf van 42 maanden gekregen voor een overval op een nachtwinkel en brandstichting. Een bevestiging van straf. L.H. stichtte vorig jaar brand in een bewoond appartement, vier bewoners moesten naar het ziekenhuis.

De feiten dateren van 26 september vorig jaar, na een ruzie over geld ging hij op de vuist met zijn bovenbuur in een appartementsgebouw in Zottegem. De politie pakte hem op en liet hem overnachten in de cel. Toen hij de ochtend nadien vrijlaten werd, dronk hij zich moed in en vloog hij opnieuw naar zijn bovenbuur. Daar stak hij een enveloppe in brand die hij door een ventilatierooster van de buurman gooide. Er ontstond een kleine brand met veel rookontwikkeling. Vier bewoners moesten naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook geïnhaleerd hadden.

De man kreeg in eerste aanleg 42 maanden cel en vroeg in beroep een straf met uitstel. “De brandstichting gebeurde niet ’s nachts, maar om 7 uur ‘s morgens”, zei zijn advocaat. Wat tegengesproken werd door de procureur-generaal, die de bevestiging van straf vroeg.

De man erkende in beroep dat hij een probleem heeft. “Op dat moment had ik een alcoholprobleem. Ik kan me er weinig van herinneren, het was niet mijn beste moment. Het spijt me echt.” Het hof sprak de bevestiging van straf uit.