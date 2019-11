Brander vat vuur: bergruimte van bedrijf gaat in vlammen op Frank Eeckhout

26 november 2019

11u05 0 Zottegem Langs de Steenweg op Aalst in Oombergen brandde in de nacht van maandag op dinsdag de bergruimte van een ICT-bedrijf uit.

Brandweerpost Herzele werd dinsdagmorgen omstreeks 4.45 uur opgeroepen voor een woningbrand langs de Steenweg op Aalst in Oombergen. “Een brander had er vuur gevat", zegt postoverste Dirk Van Waeyenberghe. “De bergruimte brandde volledig uit, maar we slaagden er wel in de rest van het pand te vrijwaren van de vlammen.” De oorzaak van de brand ligt vermoedelijk bij een kortsluiting.