Brand legt zeven garages in de as: carnavalsraad ziet brandweerwagen en decoratiemateriaal in vlammen opgaan Frank Eeckhout en Ronny De Coster

21 juni 2019

15u31 8 Zottegem Een felle brand heeft donderdagavond zeven garages in de Molenkouter in Strijpen in de as gelegd. De Zottegemse carnavalsraad en carnavalsgroep Los Bomberos huurden een aantal van die garages. “Dit is voor ons toch wel een zware opdoffer", reageert Martine Van Den Broucke, voorzitter van de carnavalsraad.

De Molenkouter in Strijpen werd donderdagavond opgeschrikt door loeiende sirenes van brandweer en andere hulpdiensten. Omstreeks 22.30 uur was daar brand uitgebroken in een loods met zeven garages. Die loods is slechts via een smalle doorgang te bereiken waardoor de brandweermannen hun wagens noodgedwongen moesten achterlaten op de straat, zo’n vijftig meter verwijderd van de brand.

Metershoge vlammen

“De zwarte rookpluim was al te zien toen we de brandweerkazerne verlieten", vertelt kapitein Paul Roelandt. “Toen we de brand naderden, merkten we meteen de vuurgloed op. Vlammen sloegen metershoog uit het dak van de loods. Onze manschappen kregen ook af te rekenen met zware rookontwikkeling. Zeven garageboxen gingen verloren, maar we slaagden er wel in om de aanpalende garageboxen te redden.”

Brandweerpost Zottegem zette zo’n 25 brandweermannen in om het vuur te doven. “Het was een heel karwei om de brand te blussen. In twee garages stonden een oldtimerbrandweerwagen en een auto. De andere garages waren volgestouwd met carnavalsgerief en ander materiaal. Pas om 2 uur zijn we teruggekeerd naar de kazerne. Het nablussen nam immers heel wat tijd in beslag", geeft Roelandt nog mee.

In de garage stond onder meer de oude brandweerwagen van Dirk Van Herzele, waarmee we in de carnavalsstoet reden. Die is vernield. Martine Van Den Broucke

Bij de carnavalsraad en de leden van ZKV Los Bomberos komt de brand hard aan. Ze huurden een aantal garageboxen. “We weten nog helemaal niet wat er gebeurd is”, reageert Martine Van Den Broucke, voorzitter van de carnavalsraad. “Maar wij zijn alleszins een pak materiaal kwijt. In de garage stond onder meer de oude brandweerwagen van Dirk Van Herzele, waarmee we in de carnavalsstoet reden. Die is vernield. Maar ook een grote hoeveelheid gerief dat we voor het carnavalsfeest gebruiken, is in de brand verloren gegaan. Het gaat vooral over verlichting en decoratiemateriaal. Dit is voor ons toch wel een zware opdoffer. Het is nu afwachten of de brandexpert de oorzaak kan achterhalen. Het zal uiteraard daarvan afhangen wie aansprakelijk is. Dat wordt een zaak voor de verzekeringen”, bedenkt Van Den Broucke.

Uit de eerste vaststellingen van de brandexpert blijkt dat de brand accidenteel ontstaan is.