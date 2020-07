Bouwwerken zorgcampus vzw De Bron gaan laatste rechte lijn in Frank Eeckhout

21 juli 2020

10u39 0 Zottegem Na een korte onderbreking zijn de bouwwerken in RUP ‘De Lelie’ terug aangevat. “De ruwbouwwerken bevinden zich in een finale fase en er wordt stilaan gekeken naar de afwerking", zegt algemeen directeur Ellen Veeckman.

Het nieuwbouwproject sluit aan op de 75 assistentiewoningen die in 2017 reeds gerealiseerd werden. “Het is de bedoeling om in juni 2021 een woonzorgcentrum te openen met 54 bedden, een kortverblijf voor 15 bewoners, een lokaal dienstencentrum met sociaal restaurant en een dagverzorgingscentrum. De bewoners die momenteel in het vroegere woonzorgcentrum De Raeve verblijven, zullen allemaal verhuizen naar de nieuwe site”, kondigt Ellen Veeckman aan.

Vzw De Bron vult hiermee slechts een deel van de dienstverlening in die aangeboden wordt in RUP ‘De Lelie’. Op de campus bevindt zich ook nog AZ Sint-Elisabeth, vzw De Hoop en vzw Piet Konijn. Daarnaast zijn er nog verschillende private en sociale woningen. Het geheel zorgt voor een goede mix tussen wonen en dienstverlening voor alle generaties. In het najaar zullen de eerste infodagen doorgaan. Wie zich nu al wenst aan te melden voor een kamer in het nieuwe woonzorgcentrum, kan zich registreren via de website www.DeBronZorgtVoorU.be.