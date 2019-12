Bouw cultuurcentrum start pas in 2024: “Het is dus pas ten vroegste in 2027 klaar” Frank Eeckhout

02 december 2019

19u00 0 Zottegem De bouw van het nieuw cultuurcentrum, de nieuwe academie voor muziek, woord en dans en de ondergrondse parking start pas in 2024. “Als je weet dat elke bouw van zo’n formaat vertraging oploopt, zal het nieuwe cultuurcentrum er pas ten vroegste in 2027 staan", stelt oppositieraadslid Louie Van Rijsselberge (sp.a) vast.

Bij een eerste lezing van de Zottegemse meerjarenplanning liep sp.a al meteen een teleurstelling op. “Aan de investeringen te zien zal de bouw van het cultuurcentrum maar in de laatste jaren van deze legislatuur starten en dus veel later klaar zijn dan initieel voorzien. Hoewel de budgetten en plannen die wij in de vorige legislatuur vooropgesteld hebben behouden blijven, wordt de bouw dus op de lange baan geschoven. Nochtans was het dossier volledig afgewerkt en kon de nieuwe bestuursploeg meteen starten met de bouwwerken. We hebben er het raden naar waarom het stadsbestuur dit uitstelt, want er kan echt niet gewacht worden. De academie barst uit haar voegen, de cultuurzaal kan niet altijd meer aan de normen van artiesten voldoen en de huidige cultuurinfrastructuur is niet meer in staat om nog eens 7 of 8 jaar mee te gaan”, zegt Louie Van Rijsselberge.

In CC Zoetegem staat nog een 50 jaar oude stoomketel. Die hoort thuis in het folkloremuseum zou je denken, maar dat is dus nog de energiebron van onze cultuurzaal. Vorige week moesten enkele lessen ‘woord’ verhuizen naar het kasteel van Egmont omdat de verwarming kapot was Louie Van Rijsselberge (sp.a)

De gebouwen waar CC Zoetegem en de academies vandaag onderdak krijgen zijn sterk verouderd en dat kan veiligheidsproblemen opleveren. “In CC Zoetegem staat nog een 50 jaar oude stoomketel. Die hoort thuis in het folkloremuseum zou je denken, maar dat is dus nog de energiebron van onze cultuurzaal. Vorige week moesten dan weer enkele lessen “woord” verhuizen naar het kasteel van Egmont, omdat de verwarming kapot was. We stellen ons serieuze vragen over de staat van de huidige infrastructuur en hoe lang deze nog kan meegaan, niet in het minst voor de veiligheid van de vele leerlingen die daar les volgen. Als het stadsbestuur geen moeite wil doen om de bouw van het cultuurcentrum echt in handen te nemen, dan moet het wel investeren in de huidige gebouwen. Er is wat budget vrijgemaakt voor onderhoudswerken aan zowel het cultuurcentrum als aan de academie, maar we vrezen dat dit niet genoeg zal zijn om deze lange periode te overbruggen. Had men dit dossier meteen in handen genomen, dan kon het nieuwe cultuurcentrum er deze legislatuur al gestaan hebben en was de bijkomende kost veel lager geweest dan ze nu het geval zal zijn", besluit Van Rijsselberge.

Niet 10, maar 19 miljoen euro

Schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V) ontkent dat het stadsbestuur cultuur stiefmoederlijk behandelt. “Er wordt niet gesnoeid in cultuur. In deze meerjarenplanning zetten we het dossier van de cultuurzaal en muziekacademie op het goede spoor, en dit op een realistische, transparante en financieel haalbare manier. Sp.a vergeet blijkbaar steevast dat voor de bouw van een cultuurzaal de nodige inspraak nodig is, een RUP moet worden gewijzigd, een stedenbouwkundige vergunning moet worden verkregen en een aanbestedingsdossier worden voorbereid en gegund. In de vorige legislatuur is door de vorige schepen van cultuur hier rond weinig gebeurd. De start van de werken laten aanvatten in het begin van 2024 is een realistisch scenario. Bovendien toont een nieuwe berekening aan dat het totale kostenplaatje geen 10 miljoen – zoals door sp.a in de vorige legislatuur begroot – maar wel 19 miljoen euro zal bedragen: een wereld van verschil om een realistische budgetplanning op te maken", reageert De Roover.

“Niets geschrapt”

Voor deze meerderheid is het een belangrijk uitgangspunt, om de schulden niet verder te laten oplopen. “Om die reden, en om andere noodzakelijke en broodnodige investeringen mogelijk te maken, is een aanvang van de werken aan het cultuurcentrum in 2024, het enige realistische scenario. Voor het overige zitten we niet stil en blijven we investeren in onze infrastructuur van academie en cultuurcentrum. Er is geen euro geschrapt in de werking van cultuur, en er zijn wel degelijk tussentijdse investeringen voorzien binnen de huidige accommodatie, zoals het vervangen van de podiumvloer en het toneelgordijn van de Rhetorica, het op punt zetten van de elektriciteit, en andere verfraaiingswerken.