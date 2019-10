Boomplantactie RLVA: Bestel nu je plantgoed Frank Eeckhout

15 oktober 2019

11u09 1 Zottegem Nog tot eind oktober kun je tegen een voordelige prijs streekeigen plantgoed bestellen bij het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA). Streekeigen bomen en struiken passen niet alleen landschappelijk goed in onze streek, ze zijn ook perfect aangepast aan de plaatselijke groeiomstandigheden en doen het hier dus van nature goed.

Bij de jaarlijkse boomplantactie heb je de keuze uit inheemse haagplanten, struiken en boompjes, hoogstambomen, hoog- of halfstammige fruitbomen, klein fruit en klimplanten. Bestellen kan via de bestelbon op www.rlva.be of in de landschapskrant van het RLVA die eind september bedeeld werd. Je kunt de bestelde planten afhalen op het door jou gekozen verdeelpunt op zaterdag 30 november. “Hopelijk gaan heel wat Zottegemnaren in op deze actie. Zo werken inwoners en de stad samen aan een mooi en klimaatvriendelijk landschap. Zottegem stelt de stedelijke loods in de Ballingsweg ter beschikking voor het ophalen van het plantgoed”, zegt schepen van leefmilieu Leen Goossens (CD&V).