Boomplantactie maakt Steenbergse Bossen 1,5 ha groter Frank Eeckhout

14 november 2019

16u51 2 Zottegem Met een boomplantactie maakt Natuurpunt Zwalmvallei de Steenbergse Bossen op zondag 24 november 1,5 hectare groter. “Alles samen zijn de Steenbergse Bossen de laatste jaren uitgebreid met meer dan vijf hectare extra bos", weet Thijs Haustraete.

In Zottegem worden op 24 november ongeveer 5.000 extra bomen geplant. De plantactie past in de campagne Bos voor Iedereen van Natuurpunt, waarbij het brede publiek opgeroepen wordt om mee bos aan te planten in de buurt van woonkernen. De komende jaren willen we nog meer nieuwe bossen aanplanten in en rond Zottegem. Deze maand werd samen met de Gezinsbond en met de initiatiefnemers van Cycling for Trees al duizenden bomen aangeplant in Zottegem, nu komen er nog eens 5.000 bomen bij. Lokale jeugdbewegingen, verenigingen, scholen en burgers kunnen mee hun handen uit de mouwen steken. Iedereen is welkom vanaf 10 uur op Ter Heide”, zegt Jan François van Natuurpunt Zwalmvallei.

Bossen zijn van cruciaal belang voor de natuur, voor de zuivering van onze lucht, het klimaat en voor het welzijn van mensen. Vooral in de buurt van woonkernen zijn er nog veel te weinig bossen. Daar wil Natuurpunt iets aan doen. Dit jaar krijgt de lokale Natuurpunt-afdeling vanuit de bedrijfswereld steun van BAM. Zij gaan, samen met enkele scholen, op vrijdag al aan de slag. “Het is niet de eerste keer dat de actie plaatsvindt in de Steenbergse Bossen. Alles samen zijn de Steenbergse Bossen de laatste jaren uitgebreid met meer dan vijf hectare extra bos. Met alleen vaste vrijwilligers lukt het ons niet om zoveel bomen aan te planten, daarom roepen we elk jaar op om ons daarbij te helpen", vult Thijs Haustraete aan.

De aankoop van gronden kost handenvol geld. Een deel wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, maar Natuurpunt moet steeds meer eigen middelen aanspreken. Iedereen die wil kan het project in de Steenbergse Bossen steunen door te storten op BE56 2930 2120 7588 met vermelding ‘project 6160-Steenbergse Bossen’. Voor giften vanaf 40 euro krijg je automatisch een fiscaal attest.