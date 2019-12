Boom knotten of poel aanleggen? Vraag een premie Frank Eeckhout

20 december 2019

10u59 0 Zottegem De stad Zottegem geeft jaarlijks een premie aan particulieren voor het onderhoud en/of de aanplant van landschappelijk waardevolle punt- en lijnvormige landschapselementen. Dat is een verzamelnaam voor hagen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen, knotbomen en poelen.

Punt- en lijnvormige landschapselementen zijn lijnen en punten in het landschap waar de natuur ongestoord haar gang kan gaan en een groen verbindingsnetwerk vormen. Deze landschapselementen zorgen voor een gevarieerd en aantrekkelijk landschap en zijn ideale schuil- en broedplaatsen voor verschillende planten en dieren. “Jaarlijks maakt de stad hiervoor 1.750 euro vrij. Dit jaar werd er iets meer dan 1.000 euro uitbetaald aan vier aanvragers. We willen op deze manier het behoud en herstel van nog bestaande kleine landschapselementen en het ontwikkelen van nieuwe aanmoedigen en financieel ondersteunen. Dat kan gaan van het scheren van hagen, het knotten van bomen, het aanleggen van een poel tot de aanplant van een hoogstamboomgaard”, zegt schepen van leefmilieu Leen Goossens (CD&V). Het subsidiereglement is terug te vinden op de website van de stad Zottegem.