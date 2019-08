Bombelbas Festival testcase voor herbruikbare bekers Frank Eeckhout

20 augustus 2019

12u35 0 Zottegem Bombelbas Festival is het eerste festival in Zottegem dat herbruikbare bekers gaat gebruiken. “Ons festival krijgt een duurzaam tintje want naast herbruikbare bekers werken we ook samen met lokale bedrijven en serveren we biologische frisdranken en lokale bieren", zegt Willem Vanommeslaeghe, voorzitter van vzw Bombelbas.

Met 800 bezoekers blikken de organisatoren van Bombelbas Folk-Rock-Kleinkunst festival tevreden terug op de eerste editie. “De geslaagde opkomst en de goede kritieken motiveerden ons om verder te doen. Dit jaar wordt ons festival zelfs een tweedaagse. Op vrijdag bouwen we een stevig feestje en op zaterdag wordt Bombelbas een echt familiefestival met een kinderdorp, een streekbierentent en een muzikale line-up om de vingers van af te likken. Naast het Antwerpse trio van Katastroof mogen we immers ook De Mens verwelkomen op het podium. Ook lokale bands en opzwepende folk-rock groepen krijgen hun plaats op het podium. Onze line-up biedt voor elk wat wils: een rustig deuntje om van te genieten, een ballade om te slowen, muziek waarop stevig kan gedanst worden en een headliner waarbij het dak van de tent wordt geblazen", belooft Willem Vanommeslaeghe.

Bombelbas onderneemt ook verschillende initiatieven om zo duurzaam mogelijk te zijn. “Waar mogelijk werken we met lokale bedrijven. In onze streekbierentent serveren we enkel lokale bieren. Dit jaar bieden we trouwens ook een aantal biologische frisdranken aan en we werken met foodtrucks uit de regio. . De cateringbedrijven moedigen we trouwens aan om zo weinig mogelijk plastic te gebruiken. De inkleding van het festivalterrein gebeurt met recyclagemateriaal. Bombelbas motiveert bezoekers ook met de fiets te komen. We voorzien een ruime fietsparking aan de ingang en iedereen die met de fiets komt, krijgt een leuk gadget", besluit Vanommeslaeghe.

Daarnaast is Bombelbas Festival ook het eerste festival in Zottegem dat herbruikbare bekers gebruikt. “We hebben alle festivalorganisatoren aangesproken om hun festival een duurzaam tintje te geven. Bombelbas reageerde meteen enthousiast. We zijn rond de tafel gaan zitten om te bekijken welke initiatieven realistisch zijn. Ze bleken meteen bereid om onze pas aangekochte herbruikbare bekers uit te testen. Als schepen van leefmilieu ben ik daar heel tevreden mee want ik besef dat het extra organisatorische maatregelen en extra mankracht vraagt in vergelijking met de wegwerpbekers. De bekers moeten immers terug opgehaald worden, ter plaatste gespoeld worden en netjes teruggebracht worden. Naast het kindvriendelijk aspect krijgt Bombelbas nu dus ook duurzaam tintje. Reden te meer om dit gezellig familiefestival niet te missen,” voegt schepen Leen Goossens (CD&V) daar nog aan toe.

Bombelbas vindt plaats op vrijdag 6 en zaterdag 7 september op de festivalweide aan de Bevegemse Vijvers in Zottegem. Alle info over het Bombelbas Festival is te vinden op www.bombelbas.be. Tickets zijn te koop via een online ticketshop, bij diverse voorverkooppunten en bij de leden van de organisatie.