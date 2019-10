Boete van 1.160 euro voor man die niet-gekeurde wagen op voetpad parkeert Lieke D'hondt

02 oktober 2019

14u50 0 Zottegem Een 46-jarige Zottegemnaar zal in het vervolg twee keer nadenken wanneer hij zijn auto parkeert. De man heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden omdat zijn wagen eerst volledig en vervolgens gedeeltelijk op het voetpad stond.

De 46-jarige man had zich een wagen aangekocht om materiaal voor zijn verbouwingswerken te vervoeren. Toen de werken voorbij waren, parkeerde hij de wagen in de doodlopende straat waar hij woonde. De politie stelde vast dat de wagen volledig op het voetpad stond en bovendien was de keuring niet in orde. Bij een latere controle stond de wagen niet meer volledig op het voetpad, maar wel gedeeltelijk. De auto was toen niet slotvast en de eigenaar negeerde het bevel van de agent om de wagen onmiddellijk te verplaatsen.

De man verklaart in de politierechtbank dat hij er niet bij heeft stilgestaan dat de wagen daar niet mocht staan. “Het voetpad was nog maar recent aangelegd, maar eigenlijk passeren daar geen voetgangers. Ik kon de wagen ook niet onmiddellijk verplaatsen toen de agent mij dat vroeg, omdat ik smetvrees heb en dus niet met mijn nette kleren in een vuile auto kan stappen.”

De politierechter legt de man nu een boete van 1.160 euro en een rijverbod van zestien dagen op.