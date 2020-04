Boeken ontlenen kan weer: bibliotheek start afhaaldienst op afspraak Frank Eeckhout

20 april 2020

12u41 0 Zottegem De deuren van de Zottegemse bib blijven dicht maar mensen die een boek willen lezen, kunnen dat vanaf nu reserveren én op afspraak afhalen in de inkomhal van het Egmontkasteel. “Daar zullen de pakketjes op naam klaarliggen", zegt schepen van cultuur Lieselotte De Roover (CD&V).

De coronacrisis zorgt er voor dat de bibliotheek van Zottegem nu al een maand gesloten is. “Nu de maatregelen verlengd worden, biedt de bib een afhaaldienst aan voor op voorhand bestelde boeken en andere zaken die ontleend kunnen worden. Om alles in de meest veilige omstandigheden te laten verlopen is een strikte procedure uitgewerkt”, zegt schepen Lieselotte De Roover .

Materiaal moet op voorhand worden gereserveerd uit de collectie van de hoofdbibliotheek via www.zottegem.bibliotheek.be. Je kan maximum vijf artikelen per kaart reserveren. Als je bericht krijgt dat je reservatie binnen is, kan je bellen op 09/364.64.11 om een afspraak te maken. “We vragen om dat tijdstip te respecteren, dit om social distancing en de veiligheid te garanderen. Leners komen in de inkomhal van de Ridderzaal hun bestelling afhalen. De bestellingen staan alfabetisch gerangschikt en vermelden duidelijk de naam van de lener. Er wordt slechts 1 persoon tegelijk toegelaten in de ruimte. In de inkomhal is het ook mogelijk materiaal terug te brengen. Dat wordt vier dagen aan de kant gehouden vooraleer het terug de rekken in gaat. De teruggeefschuif wordt afgesloten. De uitleentermijn wordt verlengd tot drie weken na de volledige heropening van de bib.”

Fiat hoofdgeneesheer Sint-Elisabeth Ziekenhuis

Met dit initiatief wil de bibliotheek haar rol als essentiële basisdienst verder opnemen en onze inwoners de mogelijkheid geven om toch te blijven lezen. “De aanbevelingen van het Nationaal Crisiscentrum laten deze dienstverlening toe. Maar we organiseren deze op een zeer strikt verantwoordelijke manier om geen enkel risico te lopen. Onze procedure is afgetoetst en goedgekeurd door de hoofdgeneesheer van het Sint-Elisabeth Ziekenhuis. We willen absoluut vermijden dat mensen samenscholen of met mekaar in contact komen”, vult burgemeester Jenne De Potter (CD&V) aan.

Oppositiepartij Groen vroeg bij het begin van de paasvakantie al om de deuren van de bib opnieuw te openen, maar daar wilde het stadsbestuur niet op ingaan.