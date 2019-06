Bloemenboerderij Rijk Bos Bloemen telt 100 deelnemers Frank Eeckhout

08 juni 2019

16u53 0 Zottegem De honderdste deelnemer tekende zonet in bij bloemenboerderij Rijk bos Bloemen in Elene. “Maandag komt zij haar eerste boeket bloemen plukken. Zij koos voor zelfpluk. Ideaal om de seizoenen te beleven en te genieten van de rust en schoonheid die de natuur brengt ", glundert bloemenboerin Marieke De Vos.

Op 1 april startte op Hoeve Rijkbos de bloemenboerderij ‘Rijk Bos Bloemen’. Intense dagen voor bloemenboerin Marieke De Vos, maar met succes, de honderdste deelnemer tekende zopas in. Op het bloemenveld zien we vlaggetjes staan. Het is hier duidelijk feest. “Er staan altijd gekleurde vlaggetjes op het veld zodat de deelnemers duidelijk zien welke bloemen ze kunnen plukken. Maar feest is het zeker", straalt bloemenboerin Marieke.

Rijk Bos Bloemen is een bloemenboerderij die werkt volgens het nieuwe landbouwmodel CSA of Community Supported Agriculture, een landbouw die gedragen wordt door een klantengemeenschap. Deelnemers kopen een oogstaandeel en kunnen dan tot wekelijks hun eigen bos kleurrijke seizoensbloemen plukken of kiezen voor een boeketabonnement. Bloemenboerin Marieke schikt dan voor jou stralende boeketten die je maandelijks afhaalt op een afhaalpunt.

“Het was heel spannend om naar Zottegem te verhuizen en de sprong te wagen om hier een biologische bloemenboerderij op te starten. Het enthousiasme van de mensen tijdens mijn infomomenten begin dit jaar gaf me moed en vertrouwen. Maar nooit had ik durven dromen dat we nu al met 100 deelnemers zouden zijn. Het zijn enorm lange en intense dagen maar ik krijg er zoveel energie van als ik de deelnemers zie plukken en ze met hun mooi boeketje en een hart vol plukgeluk naar huis zie gaan. Daar word ik dan weer gelukkig van", zegt Marieke.

Rijk Bos Bloemen heeft nu 65 deelnemers die zelf komen plukken en 35 deelnemers die kozen voor de boeketformule. “Er kunnen zeker nog deelnemers bij. Bij een CSA-boerderij tekent men in het begin van het jaar in, maar omdat het mijn eerste jaar is, kan dit ook nu nog. En als ik het goed aanpak kan ik op dit veld voor 200 deelnemers snijbloemen telen. Er staan alvast veel bloemen klaar die binnenkort gaan bloeien en voor een enorme kleurenpracht en overvloed zullen zorgen. Ik zet graag al mijn deelnemers in de bloemetjes. Een honderste deelnemer kan er pas zijn dankzij een eerste, tweede,… Volgende week mogen de deelnemers uitzonderlijk een extra groot feestboeket komen plukken", belooft Marieke.