Bloed geven in Bevegemse Vijvers op 15, 16 en 17 april: “Ook in coronatijden absoluut noodzakelijk” Rutger Lievens

07 april 2020

14u36 0 Zottegem Op 15, 16 en 17 april vindt in de Bevegemse Vijvers in Zottegem een bloedinzameling van het Rode Kruis plaats. “Bloed geven blijft ook in tijden van corona absoluut noodzakelijk”, klinkt het.

“Bloed geven blijft ook in tijden van corona absoluut noodzakelijk. Maar met de strikte corona-maatregelen is dit niet evident. Als stadsbestuur nemen wij dan ook graag onze verantwoordelijk en bieden wij onze grootste stedelijke infrastructuur aan om bloedinzamelingen in de meest veilige omstandigheden te organiseren”, stelt burgemeester Jenne De Potter.

Op 15, 16 en 17 april wordt daarom in de feestzaal de Bevegemse Vijvers een bloedinzamelingsactie van het Rode Kruis georganiseerd. “Momenteel worden veel operaties en behandelingen uitgesteld waar mogelijk. Dringende behandelingen blijven uiteraard doorgaan en dus blijft de constante toestroom van donoren noodzakelijk. Ziekenhuizen draaien op volle toeren, waardoor we er zeker moeten voor zorgen dat ze zich geen zorgen moeten maken over een tekort aan bloedproducten” aldus De Potter. “Bovendien is het doneren van bloed een gelegitimeerde verplaatsing.”

De veiligheid van de donoren is altijd een topprioriteit, en ook vandaag is dit niet anders. Er is tot op heden voor geen enkel respiratoir virus, inclusief coronavirussen en griepvirus, aangetoond dat het overgedragen kan worden via bloed. Bloed geven én krijgen is dus volkomen veilig. Op inzamelingen wordt een gecontroleerde omgeving gecreëerd waarbij alle preventiemaatregelen getroffen worden om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Zo is er een strikte hand -en hoesthygiëne bij medewerkers en donoren, moet je 1,5 meter afstand houden van mekaar, doneren kan enkel op afspraak, breng zelf een balpen mee voor het invullen van de vragenlijst, wie symptomen vertoont mag niet doneren en kinderen of familie van de donoren blijven thuis.

Wanneer? 15, 16 en 17 april van 14.30 tot 19 uur

Waar? Feestzaal Bevegemse Vijvers

Hoe? Je maak best een afspraak via de website (www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-

plasma/)