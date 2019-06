Bliksem slaat in bij Zottegemse schepen schepen Matthias Diependaele Frank Eeckhout

13 juni 2019

21u07 4 Zottegem Een blikseminslag trof donderdagavond de woning van de Zottegemse schepen Matthias Diependaele. De schouw en enkele dakpannen moesten eraan geloven.

Het onweerde donderdag hevig boven de Zottegemse deelgemeente Sint-Goriks-Oudenhove. Omstreeks 18.10 uur zagen inwoners een bliksemschicht uit de wolken komen meteen gevolgd door een luide knal. De echtgenote van Matthias Diependaele en hun kinderen werden opgeschrikt door vallende brokstukken. “Ik was net van de trein gestapt toen ik telefoon kreeg van mijn vrouw. De bliksem was ingeslagen bij ons. Toen ik even later thuiskwam, zag ik de brokstukken liggen tot aan de overkant van de straat. De schouw is volledig weg en ook enkele dakpannen sneuvelden. Twee veluxramen liepen schade op. De schade valt wel mee maar hier zit iedereen wel met de daver op het lijf. Brandweerposten Zottegem en Brakel kwamen ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en pannen terug te leggen. Ik heb niets dan lof voor die mannen, net als voor onze politie die ook heel erg behulpzaam was", vertelt Diependaele.