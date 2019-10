Bles verwent bierliefhebbers op Bierhappening Frank Eeckhout

06 oktober 2019

10u58 3 Zottegem Op zaterdag 12 oktober verwent Bles de bierliefhebbers op zijn jaarlijkse bierhappening in feestzaal Bevegemse Vijvers in Zottegem. “We verwachten 20 brouwers die hun biersoorten presenteren”, zegt persverantwoordelijke Sofie Vanrafelghem.

De Bierhappening is traditioneel een feest voor de bierliefhebbers. Vooral de kleinere brouwerijen met hun minder bekende biersoorten krijgen er aandacht. Maar ook nieuwe soorten en primeurs worden voorgesteld door de brouwers zelf. “Het principe blijft na al die jaren ongewijzigd. De toegang bedraagt slechts 2 euro. Maar misschien heb je wel één van de vele vrijkaarten kunnen bemachtigen. En met een starterspakket van 10 euro schiet je al een heel eind op. Met de bierlijst in de hand ga je op zoek naar die soorten, die je wel eens zou willen proeven. Dit jaar maakten we er opnieuw een handig boekje van. We leggen er wel de nadruk op dat drinken en rijden nooit samengaan”, waarschuwt Sofie Vanrafelghem.

Bierproevers lusten ook wel een smakelijk hapje en hierin worden zij verwend met enkele vermaarde streekproducten. “Er is perskop met Blesbier, Bleskaas, de Zottegemse Koekelarings, Breydelspek, belegde broodjes, mattentaarten en droge worsten. Heel wat tijd en werk steken we ook in onze tombola. Dat is een echte biertombola. Een lotje kost 5 euro en je hebt altijd prijs. Daarnaast serveren we op de beurs ons nieuw Blesbier. Deze keer volgen we de huidige trend in de bierwereld naar licht-alcoholische bieren. B.Less is een Engelstalige verwijzing naar het lage alcoholgehalte: 4,5% vol.alc. Tevens bevat het ook de naam van de vereniging. “Less is more” is een gekende uitdrukking. Het is namelijk een kunst om een licht-alcoholisch bier te brouwen dat toch smaakvol is. Minder alcohol, meer smaak en je kan er eentje meer van drinken", knipoogt Sofie.

Het etiket is heel sober. De groene kleur verwijst naar de kleur van de hop. “Het bier bevat een zeldzame hop: Azacca. Het is ook de enige hop die bij het brouwen werd gebruikt, vandaar de naam Single Hop. Ook de kroonkurk heeft een groene kleur. De Eerste letter, de B, bevat het %-teken. Met daarnaast de neerwaartse pijl. Samen maakt het duidelijk dat het bier een lager percentage aan alcohol bevat. Onderaan zien we rechts dat het om een Belgisch bier gaat, mondiaal een referentie in de bierwereld. Links de kleuren van onze lokale stad Zottegem. Het ontwerp is van de hand van een Zottegemse kunstenaar Noël Van Den Brulle", geeft Sofie nog mee.

De bierhappening start om 14 uur en duurt tot 23 uur.