Bles nodigt Waregemse Bierfanaten uit voor proeverij Frank Eeckhout

16 januari 2020

10u32 0 Zottegem De Zottegemse bierliefhebbers van Bles nodigen op vrijdag 24 januari de Waregemse Bierfanaten uit voor een proeverij.

“Ook in 2020 hebben we een aantal mooie activiteiten voor jullie gepland. We starten het jaar met de traditionele proeverij tussen de Waregemse Bierfanaten en BLES. We proeven opnieuw enkele nieuwe bieren die het voorbije jaar het licht zagen en we vergezellen dat met enkele kleine knabbels", laat Luc Keerstock weten. Afspraak op vrijdag 24 januari om 20 uur in ’t Hof van Vlaanderen in de Désiré Van Den Bosschestraat in Zottegem. Inschrijven kan via mail naar david@bles.be en kost 5 euro voor leden en 10 euro voor niet-leden.