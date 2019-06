BK wielrennen Gent: profs passeren ook door Zottegem Frank Eeckhout

27 juni 2019

14u20 0 Zottegem Het BK wielrennen voor profs leidt de renners zondag ook naar Zottegem. “Het peloton trekt drie keer over de Paddestraat en de Lippenhovestraat", laat burgemeester Jenne De Potter weten (CD&V).

Zondag 30 juni vindt het Belgisch Kampioenschap wielrennen plaats in Gent. Het startschot wordt gegeven op het Emile Braunplein, onder de stadshal. De dames vertrekken om 10.15 uur. De heren beginnen om 12.00 uur voor een rit van 223 km. Die brengt hen vanuit hartje Gent, via Merelbeke, naar de Vlaamse Ardennen. “Daar leggen de heren drie lussen af van ongeveer 18 km met 4,8 km kasseiwegen, waaronder de Paddestraat en de Lippenhovestraat”, verduidelijkt burgemeester De Potter.

Een eerste passage door de Paddestraat en de Lippenhovestraat is voorzien tussen 12.50 en 12.55 uur. Een tweede doorrit vindt plaats tussen 13.14 uur en 13.22 uur. De renners passeren een laatste keer tussen 13.38 en 13.49 uur. “Zottegem is een wielerstad in hart en nieren. We zijn dus blij dat de beroemde en pittige kasseistroken van de Paddestraat en de Lippenhovestraat mee in het parcours van de heren zitten”, benadrukken burgemeester Jenne De Potter en schepen van sport Brecht Cassiman (CD&V).

De nodige verkeersmaatregelen zijn voorzien: zo geldt er een parkeerverbod in de straten langs het parcours en op sommige plaatsen wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Meer info over de verkeersmaatregelen vind je op www.zottegem.be