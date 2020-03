Binnenkort een rugby- of hockeyclub in Zottegem? Sportdienst lanceert gratis initiatielessen voor jong en oud Frank Eeckhout

02 maart 2020

08u44 0 Zottegem De Zottegemse sportdienst zet dit jaar volop in op een uitbreiding van het sportaanbod. “Rugby en hockey zijn twee sporten die de jongste jaren overal aan populariteit winnen, maar in onze streek eerder onbekend, en dus onbemind bleven,” schetst schepen van Sport Brecht Cassiman (N-VA). “Via de scholen, maar ook via een reeks gratis buitenschoolse initiatielessen, hopen we voldoende sportievelingen warm te maken om een Zottegemse hockey- en rugbyacademie op te richten, die op termijn kan doorgroeien tot een volwaardige club.”

Met meer dan dertig verschillende sporttakken lijkt er aan keuzemogelijkheden in Zottegem geen gebrek. Toch blijft de sportdienst niet blind voor nieuwe tendensen in het Vlaamse sportlandschap. “Conform onze beleidsverklaring, wil het stadsbestuur de regierol opnemen om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren en te begeleiden naar een kwaliteitsvolle en gevarieerde sportbeleving,” kadert schepen Brecht Cassiman. “We moeten daarbij durven vernieuwen, maar uiteraard moet de infrastructuur er op afgestemd kunnen worden. Een efficiëntere bezetting van het kunstgrasveld, gekoppeld aan het vertrek van KSV Sottegem op het stadion vorig jaar, creëren ademruimte aan de Bevegemse Vijvers. En dat maakt een intrede voor sporten als hockey en rugby mogelijk.”

Na een succesvol proefproject in de Vrije Basisschool van Grotenberge, kunnen alle lagere scholen in Zottegem intekenen op gratis initiatielessen. “We mikken echter op geïnteresseerde kinderen en jongeren in de bredere regio. Daarom organiseert de sportdienst, onder professionele begeleiding van Rugby Vlaanderen en de Vlaamse Hockey Liga, een tiendelige buitenschoolse lessenreeks, waarin jong en oud gratis kan kennismaken met zowel rugby als hockey. We hopen dat er daarna voldoende interesse is om aansluitend een eerste Zottegemse hockey- en rugbyacademie op te richten,” blikt Cassiman vooruit.

De lessen hockey vinden plaats op vrijdag 20 en 27 maart, 24 april, 8, 15 en 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni, telkens van 18 tot 19.30 uur. Kennismaken met rugby kan dan weer op zaterdagvoormiddag, telkens van 10 tot 12 uur, op 25 april, 9, 16, 23 en 30 mei, en 6, 13, 20 en 27 juni. Locatie is tekens het kunstgrasveld aan de Bevegemse Vijvers. Inschrijven kan via een eenvoudig mailtje naar sportdienst@zottegem.be. Zowel kinderen, jongeren als ouders kunnen hierbij actief kennismaken met deze twee sporten, die met de dag aan populariteit winnen.