Bijzettingen in bestaande graven blijven dan toch mogelijk Frank Eeckhout

02 januari 2020

12u27 0 Zottegem In principe zijn er van 1 januari 2020 op de begraafplaatsen van de Zottegemse deelgemeenten geen bijzettingen meer mogelijk in bestaande geconcedeerde. “Deze beslissing werd in 2010 door het toenmalig stadsbestuur genomen, maar wordt nu herzien", laat schepen van Begraafplaatsen Leen Goossens (CD&V) weten.

Op de begraafplaatsen van Zottegem-Centrum, Elene, Oombergen, Leeuwergem, Grotenberge, Godveerdegem, Erwetegem, Sint-Maria-Oudenhove, Sint-Goriks-Oudenhove, Strijpen en Velzeke worden al langer geen nieuwe graven meer toegestaan. “Het was de bedoeling dat er vanaf 1 januari 2020 helemaal geen begravingen meer gingen gebeuren. Omdat er nog heel wat dubbele concessies lopen, herzien we dit. Het is een heel gevoelige zaak. We willen de nabestaanden gerust stellen en hen hierover zekerheid verschaffen. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag van vele weduwes en weduwnaars om toch nog bij hun echtgeno(o)t(e) begraven te kunnen worden. Ook kinderen verkiezen vaak dat ouders hun laatste rustplaats delen. We hopen op die manier heel wat leed en ongemakken bij de nabestaanden te vermijden“, zegt schepen Leen Goossens.