BiJeVa schenkt 120 fietsen aan kansarme gezinnen, met dank aan de Ronde van Frankrijk

27 juni 2020

11u09 0 Zottegem Een zomerkamp is dit jaar niet mogelijk, maar de Zottegemse Anny de Windt van vrijwilligersorganisatie BiJeVa heeft toch een manier gevonden om kansarme kinderen een mooie zomer te bezorgen. Met de steun van de organisator van de Ronde van Frankrijk schenkt ze fietsen aan honderd gezinnen in nood.

Een zomerkamp organiseren is voor BiJeVa dit jaar niet mogelijk. “Het zou enkel meer stress opleveren in plaats van grenzeloos speelplezier”, legt Anny uit. “Het risico dat we de vakantie vroegtijdig zouden moeten stopzetten is ook te groot. Daarom hebben we met pijn in het hart besloten om de vakantie te annuleren.” Toch is BiJeVa blijven zoeken naar een manier om de kinderen toch een mooie tijd te bezorgen. De vrijwilligers hebben ondertussen het programma ‘Solidarity Bikes’ opgestart. Met dat project willen ze aan honderd gezinnen telkens twee fietsen aanbieden.

Ronde van Frankrijk

Omdat de Ronde van Frankrijk dit jaar is uitgesteld naar het einde van de zomer, besloot Anny haar connecties in de wielerwereld aan te spreken. Via Patrick Lefevere, de ploegleider van Deceuninck – Quick-Step, kwam ze in contact met Amaury Sport Organisation, de organisator van de Ronde van Frankrijk. Zij hebben nu beslist dat Solidarity Bikes van Anny past binnen hun sociaal project om de rol van fietsen te bevorderen. De Tour deelt 1.500 fietsen uit, waarvan er 120 naar BiJeVa gaan. “Naast deze directe inzet zal de Tour de France ook de renners en supporters aansporen om ons project financieel te steunen en zo de andere 40 gezinnen ook aan fietsen te helpen”, weet Anny.