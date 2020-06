Bibliotheek Zottegem heropent op 8 juni Frank Eeckhout

06 juni 2020

11u50 0 Zottegem De bibliotheek van Zottegem opent opnieuw zijn deuren op maandag 8 juni. De openingsuren blijven dezelfde als voorheen. Wie liever gebruik blijft maken van de gratis afhaaldienst kan dat nog steeds. Om het bibliotheek bezoek veilig te laten verlopen voor bezoekers en werknemers zijn een aantal belangrijke voorzorgsmaatregelen genomen.

In de bibliotheek worden slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijk toegelaten. “Daarvoor worden winkelmandjes gelegd aan de ingang, en enkel wie een mandje heeft mag binnen. Mandjes worden na elk gebruik ontsmet. Ook alle teruggegeven materialen blijven een paar dagen in aparte bakken vooraleer ze terug in de rekken komen. Bezoekers mogen slechts 30 minuten in de bib aanwezig zijn. De in- en uitgang worden strikt gescheiden: binnenkomen gebeurt langs het leesterras, aan de achterkant van de bib, waar je verplicht de handen wast en een winkelmandje neemt”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Het gebruik van de cataloguspc’s is niet mogelijk en ook het gebruik van de publieke pc’s wordt beperkt. “We raden iedereen aan om vooraf thuis opzoekingen te doen of je eigen mobiele telefoon te gebruiken ter plaatse om de catalogus te raadplegen. Jammer genoeg is het doorbladeren van kranten of tijdschriften in het leescafé voorlopig niet mogelijk. Op je gezellig te nestelen in de bib of het leesterras is het dus nog even wachten. Studenten die een rustig plekje zoeken om te studeren kunnen terecht in de Bevegemse Vijvers,” zegt burgemeester De Potter.

“De afhaaldienst van de bibliotheek draait momenteel op volle toeren en we blijven deze dienst gratis aanbieden. Je kan nog steeds materialen via de catalogus reserveren, een afspraak maken en jouw pakketje afhalen dat klaarstaat in de inkomhal van het Egmontkasteel", vult schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V) aan.